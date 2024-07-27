На Львовщине нашли без сознания 11-летнюю девочку, которую искали неделю (фото)

Ребенок оказался в шести километрах от дома

В субботу, 27 июля, спасатели Львовщины наконец-то нашли пропавшую 11-летнюю девочку. Поиски продолжались семь дней.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что девочка жива, но нашли ее без сознания.

Известно, что ребенок исчез еще 20 июля. В поисковые мероприятия ежедневно привлекались спасатели, коммунальные службы, полиция и местные жители. В общей сложности девочку искали более 600 человек.

Поиски 11-летнего ребенка

"Сегодня на седьмой день поисковых работ спасатели Львовщины нашли девочку 2013 года рождения, которая исчезла еще 20 июля", — говорится в сообщении.

Нашли девочку в лесу недалеко от с. Реки Львовского района в шести километрах от дома. Ребенка осмотрели врачи и отметили, что угрозы его жизни нет.

"Наша вера и наши общие усилия оказались не напрасными. Соломию разыскали, сейчас она под наблюдением врачей. Мы благодарны всем, кто приобщился к поискам, помогал прочесывать местность, предоставлял информацию и не терял надежду. Спасти ее стало возможным только благодаря нашей совместной работе", — отметил глава полиции Львовщины Александр Шляховский.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве 2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее родители были в этот момент дома, но в нетрезвом состоянии.