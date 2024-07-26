На Киевщине из водоема достали тело мужчины: поиски длились два дня (фото)

Первый день поисков был безрезультатным

На Киевщине спасатели достали тело мужчины из озера. Трагическое событие произошло в селе Власовка Броварского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. По словам чрезвычайников, 25 июля около 9 часов утра к ним поступило сообщение, что в водоеме утонул мужчина.

Они немедленно выехали к месту происшествия. Спасатели приступили к активным поисковым работам, которые продолжались в течение нескольких часов. Однако первый день поисков не дал результатов.

В пятницу, 26 июля, сотрудники ГСЧС возобновили поиски с использованием специального оборудования и водолазов. Около 10 часов утра, тело утопленника было найдено.

Поиски утопленника длились два дня

"К поиску утопленника привлечена водолазно-спасательная группа 6-ГПРЗ г. Борисполь и лодка "Фуртуна" в составе 6 человек. В 10:32 поисковые работы завершены", — говорится в сообщении.

Тело мужчины достали из водоема 26 июля

Утопленником оказался мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Трагический инцидент произошел 25 июля

Призываем граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по линии 101 или 112.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом из пруда достали тело мужчины, которого не видели четыре дня. В последний раз погибшего видели его односельчане в сильном алкогольном опьянении.