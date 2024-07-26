На Киевщине из водоема достали тело мужчины: поиски длились два дня (фото)
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Первый день поисков был безрезультатным
На Киевщине спасатели достали тело мужчины из озера. Трагическое событие произошло в селе Власовка Броварского района.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. По словам чрезвычайников, 25 июля около 9 часов утра к ним поступило сообщение, что в водоеме утонул мужчина.
Они немедленно выехали к месту происшествия. Спасатели приступили к активным поисковым работам, которые продолжались в течение нескольких часов. Однако первый день поисков не дал результатов.
В пятницу, 26 июля, сотрудники ГСЧС возобновили поиски с использованием специального оборудования и водолазов. Около 10 часов утра, тело утопленника было найдено.
"К поиску утопленника привлечена водолазно-спасательная группа 6-ГПРЗ г. Борисполь и лодка "Фуртуна" в составе 6 человек. В 10:32 поисковые работы завершены", — говорится в сообщении.
Утопленником оказался мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.
Призываем граждан соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по линии 101 или 112.
Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом из пруда достали тело мужчины, которого не видели четыре дня. В последний раз погибшего видели его односельчане в сильном алкогольном опьянении.