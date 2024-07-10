Підірвався на гранаті: у Львові посеред вулиці загинув чоловік (відео)

Поліція встановлює всі деталі події

У середу, 10 липня, у Львові молодий чоловік підірвався на гранаті. Як повідомляють очевидці, на жаль, він не вижив.

Трагічний випадок стався на вулиці Пасічної. Про це пишуть місцеві пабліки.

В мережі вже розповсюдили відео з місця події. На ролику видно загиблого. На місці працює слідча група.

За інформацією підписників, цей чоловік мешкав в тому ж районі. Також в нього були психічні розлади. Більше місяця тому його мобілізували.

"Телеграф" зателефонував у Головне управління Національної поліції у Львівській області щоб дізнатися подробиці.

"На місце виїхали слідчі. На даним момент відомо, що це місцевий мешканець 34 років. Детальна інформація з'явиться згодом", — сказали журналістам у поліції.

Поліція встановлює всі деталі події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині чоловік у військовій формі підірвав бус через гроші. У ході конфлікту з водієм транспортного засобу порушник висмикнув чеку та стався вибух. Пасажир вантажівки отримав тілесні ушкодження, а чоловік спробував втекти. Побачити фото, а також ознайомитись з детальною інформацію з місця подій ви можете, перейшовши на посиланням.