Подорвался на гранате: во Львове посреди улицы погиб мужчина (видео)
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Полиция устанавливает все детали происшествия
В среду, 10 июля, во Львове молодой человек подорвался на гранате. Как сообщают очевидцы, к сожалению, он не выжил.
Трагический случай произошел на улице Пасечной. Об этом пишут местные паблики.
В сети уже распространили видео с места происшествия. На ролике виден погибший. На месте работает следственная группа.
По информации подписчиков, этот мужчина жил в том же районе. Также у него было психическое расстройство. Больше месяца назад его мобилизовали.
"Телеграф" позвонил в Главное управление Национальной полиции во Львовской области, чтобы узнать подробности.
"На место выехали следователи. На данный момент известно, что это местный житель 34 лет. Подробная информация появится позже", — сказали журналистам в полиции.
Полиция устанавливает все детали происшествия.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области мужчина в военной форме взорвал бус из-за денег. В ходе конфликта с водителем транспортного средства нарушитель выдернул чеку и произошел взрыв. Пассажир грузовика получил телесные повреждения, а мужчина попытался скрыться. Увидеть фото, а также ознакомиться с подробной информацией с места событий вы можете, перейдя по ссылке.