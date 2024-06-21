Під Києвом чоловік підірвав гранату в чужій автівці: деталі інциденту, відео
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Просив відвезти до білоруського кордону
У п'ятницю, 21 червня, у Бучі стався жахливий інцидент — чоловік підірвав гранату в автомобілі. Підривник загинув на місці.
Про це повідомляє поліція Київської області. Подія сталася близько 10:50.
"До Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух в автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Попередньо, невідомий підійшов до чужого авто наказав вести його до білоруського кордону. Водій легковика відмовився. Після чого чоловік дістав гранату та підірвав її прямо в салоні автомобіля.
Правоохоронці зазначають, що 59-річний водій не постраждав. Чоловіку вдалося вчасно вискочити з автівки.
"Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції", — підкреслюють у поліції.
Фото з місця події потрапило до мережі. На ньому видно чоловіче тіло на сидінні пасажира.
Також з'явилося відео з коментарем водія з перших вуст.
Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину. Через викликаний вибух травми різного ступеня тяжкості отримала випадкова перехожа і сам зловмисник.