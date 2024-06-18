На Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину: є постраждалі (фото)

Чоловік раніше вже мав проблеми з законом

На території Сквирської громади зловмисник кинув на вулиці гранату. Через викликаний вибух травми різного ступеня тяжкості отримала випадкова перехожа і сам зловмисник.

Особу злочинця оперативно встановили. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення. Детальніше про подію розповіли у пресслужбі Поліції Київщини.

Так, на території Сквирської громади біля місцевої крамниці пролунав вибух. Внаслідок події одна перехожа отримала травми. Як виявилось, зловмисник кинув на вулиці гранату, яка здетонувала. Зловмисник також отримав травми, проте він встиг втекти.

Про подію в поліцію повідомила свідок. Заявниця також описала зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські оперативно встановили особу злочинця та затримали його.

Місце вибуху

Як виявилось, гранату біля магазину підірвав 32-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.

Правоохоронці встановили, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача на початку квітня цього року. Чоловік забрав знахідку додому та незаконно зберігав її у себе.

Злочинець перебуває у СІЗО

З якою метою чоловік висадив у повітря гранату посеред вулиці — невідомо. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання і повідомили йому про підозру.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

НП сталася у Сквирській громаді

Поліція нагадує, що в жодному разі не можна наближатися до вибухонебезпечних та підозрілих предметів, торкатися їх чи намагатися самостійно знешкодити. У разі їх виявлення необхідно дзвонити до спеціальних служб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Шевченківському районі столиці чоловік виявив у сміттєвому баку гранату. Він одразу ж викликав правоохоронців.