Неочікуване видовище: у центрі Києва дівчина без одягу засмагала на капоті "Тесли" (відео 18+)

Чого тільки не побачиш на вулицях столиці

У центрі Києва перехожі помітили молоду дівчину, яка зняла з себе весь одяг і в оголеному вигляді розгулювала вулицями столиці, а потім лягла відпочити на капот припаркованої "Тесли". При цьому вона широко посміхалася і поводилася вкрай дивно.

Очевидці події були шоковані побаченим і просто не знали як реагувати на подібні витівки. Про інцидент розповіли у столичних Телеграм-каналах.

Так, спочатку дівчину помітили на Хрещатику, де вона повністю оголилася і прогулялася вулицею. Одяг при цьому вона тримала в руках і не звертала жодної уваги на оточуючих.

Дівчина почувала себе досить розкуто та впевнено. Очевидно, що її не бентежила повна відсутність одягу.

Потім цю ж дівчину помітили в центрі Києва — вона лежала на капоті автомобіля "Тесла" і засмагала. При цьому дама була абсолютно гола.

Водій автомобіля просив "ню-модель" злізти з капота, проте вона просто посміхалася і продовжувала "засмагати", розкинувши в сторони руки.

Що змусило дівчину повестися так неадекватно — залишається загадкою. Можливо, вона перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.

Нагадаємо, що в Україні публічна демонстрація оголеного тіла є порушенням громадського порядку та може загрожувати "експериментаторам" адміністративною відповідальністю.

Якщо ви вирішите в громадському місці продемонструвати всі свої "принади", то вам може загрожувати одне з покарань, передбачених за дрібне хуліганство:

- штраф від 51 до 119 гривень;

- громадські роботи терміном від 40 до 60 годин;

- виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

- адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Варто зазначити, що у березні в Києві помітили пару чоловіків, які прямо на зупинці надавалися тілесним втіхам і займалися оральним сексом. Їх взагалі не бентежили перехожі і вони поводилися досить розкуто. На відео видно, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в київському метро помітили жінку без одягу. Дама походжала вагоном метро і демонструвала оточуючим оголені груди. При цьому вона говорила про те, що якщо її зупинить поліція, то вона скаже, що забула кофту вдома.