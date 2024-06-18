Кидався на дітей з ножем: в Одеській області поліція затримала неадекватного чоловіка (фото)

Чоловіка відправили до спеціалізованого психіатричного закладу

У Білгороді-Дністровському, Одеської області, чоловік у стані спʼяніння кидався на дітей з кухонним ножем. Про неадекватно поведінку чоловіка повідомили на "гарячу лінію" Муніципальної варти.

Зазначається, що свої дії чоловік визнав, проте з якою метою їх вчиняв — не зміг пояснити. Про це інформує КУ "Муніципальна варта".

Попередньо відомо, що чоловік знаходився у стані алкогольного та, ймовірно, наркотичного спʼяніння, а також має психічні розлади.

Білгород-Дністровський на мапі

Прибувши на місце подій, працівники Муніципальної варти виявили також ніж-тесак, з яким чоловік ходив біля дітей та активно ним розмахував.

"На місце було викликано поліцію, яка, до того ж виявила у нього речовину рослинного походження, за візуальними ознаками схожу на наркотичний засіб. Чоловіка відправлено до спеціалізованого психіатричного закладу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомий чоловік нападав на жінок посеред вулиці та бив їх по голові. Він завдавав ударів такої сили, що постраждалі падали з ніг. Інциденти зафільмували камери відеоспостереження.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білій Церкві жінка намагалася спалити живцем власного сина. Правоохоронці затримали зловмисницю.