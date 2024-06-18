Бросался на детей с ножом: в Одесской области полиция задержала неадекватного мужчину (фото)

Мужчину отправили в специализированное психиатрическое учреждение

В Белгороде-Днестровском, Одесской области, мужчина в состоянии опьянения бросался на детей с кухонным ножом. О неадекватном поведении мужчины сообщили на "горячую линию" Муниципальной стражи.

Отмечается, что свои действия мужчина признал, однако, с какой целью их совершал, не смог объяснить. Об этом информирует КУ "Муниципальная стража".

Предварительно известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного и, вероятно, наркотического опьянения, а также имеет психические расстройства.

Белгород-Днестровский на карте

Прибывшие на место событий работники Муниципального караула обнаружили также нож-тесак, с которым мужчина ходил возле детей и активно им размахивал.

"На место была вызвана полиция, которая, к тому же обнаружила у него вещество растительного происхождения, по визуальным признакам похожа на наркотическое средство. Мужчина отправлен в специализированное психиатрическое учреждение", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре неизвестный мужчина нападал на женщин посреди улицы и избивал их по голове. Он наносил удары такой силы, что пострадавшие падали с ног. Инциденты сняли камеры видеонаблюдения.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белой Церкви женщина пыталась сжечь заживо собственного сына. Правоохранители задержали злоумышленницу.