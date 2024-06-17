В Одесі 18-річний хлопець знайшов спосіб, як уникнути мобілізації: тепер йому загрожує строк

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід

В Одесі 18-річний юнак пограбував жінку, завдавши їй збитків на 13 тисяч гривень, аби уникнути мобілізації. Його план полягав у тому, що з судимістю його не зможуть призвати до лав Збройних Сил України.

Про це інформує ГУ Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що підозрюваному вже обрано запобіжний захід і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що злочин стався у Приморському районі міста на вулиці Леонтовича. Помітивши жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, юнак пішов за нею. Аж потім, дочекавшись слушного моменту, він вирвав з рук містянки майно та побіг у бік вулиці Канатної. Там, сівши на громадський транспорт, поїхав додому у Пересипський район.

Поліцейські після звернення 45-річної потерпілої оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його — ним виявився 18-річний містянин.

Юнак не заперечував своєї вини та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому знаходилися, він викинув. А свій вчинок він пояснив тим, що майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

"Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а саме у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місцезнаходження викраденого майна ми будемо встановлювати в ході слідства", — зазначила слідча територіального підрозділу поліції Ольга Лаврищук.

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