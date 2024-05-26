День Києва не обійшовся без масової бійки: молоді чоловіки влаштували колотнечу прямо на Хрещатику (відео)

Причини поки невідомі

У неділю, 25 травня, у Києві на Хрещатику розпочалася масова бійка за участю кількох груп молодих людей. Поліція нібито вже встановлює всі події.

Відео опубліковано у соцмережах. На кадрах видно, як молоді люди з'ясовують стосунки між собою.

Проте не словами, а кулаками. Наразі причини бійки невідомі.

Обережно, відео містить елементи 18+

Крім куркулів, у хід пішли ще й ноги. Декілька молодиків повалили інших своїх однолітків на землю і стали бити їх по голові та спині. З натовпу були чути крики та плач дівчат.

Обережно, відео містить елементи 18+

Поліція вже працює з учасниками бійки на Хрещатику. Усі обставини зараз встановлюються, хуліганів може очікувати адміністративне покарання. Якщо будуть потерпілі, можлива і кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ввечері у п’ятницю, 24 травня, в Одесі відкрили клубний сезон 2024 року з концертів в "Ібіці" на Аркадії, але окрім виступів артистів там сталася і масова бійка, серед учасників якої були і люди у формі. Не обійшлося і без інцидентів, — десятки людей вчинили бійку, в якій, судячи з усього, були й постраждалі.