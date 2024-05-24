В Одесі гучно відкрили клубний сезон: не обійшлося без масової бійки з людьми у формі

Вечір 24 травня запам’ятається одеситам не лише концертом Монатіка, а й побоїщем

Увечері в п’ятницю, 24 травня, в Одесі відкрили клубний сезон 2024 року з концертів в "Ібіці" на Аркадії, але окрім виступів артистів там сталася і масова бійка, серед учасників якої були і люди у формі. Відео із місця подій активно публікують місцеві канали.

Концерти в "Ібіці" розпочалися з 19 години, при цьому головним запрошеним артистом став Монатік. Людей зібралося дуже багато.

Не обійшлося і без інцидентів, — десятки людей вчинили бійку, в якій, судячи з усього, були й постраждалі. На роликах, знятих очевидцями, видно, що серед учасників зіткнення були люди у військовій формі. Чи були вони працівниками ТЦК і чому почалася бійка, — на момент публікації невідомо.

Обережно, на відео є нецензурна лексика та сцени насильства!

Варто зауважити, що деякі українці з гумором відреагували на інцидент: "Як у старі добрі", "Класика літня", "Невже не можна нормально відпочивати?", "Все через Монатіка", "Аркадія скрізь Аркадія".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Монатік уже збирав аншлаги в "Ібіці" в Одесі, — під час повномасштабної війни там збирається майже стільки ж людей, як і до вторгнення.

Також зазначимо, що це не перший гучний інцидент в Одесі за 24 травня, — раніше в самому центрі міста жінка спорожнилася на меморіал і осквернила прапори.