День Киева не обошелся без массовой драки: молодые мужчины устроили потасовку прямо на Крещатике (видео)

Причины пока неизвестны

В воскресенье, 25 мая, в Киеве на Крещатике началась массовая драка с участием нескольких групп молодых людей. Полиция уже устанавливает все события.

Видео опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как молодые люди выясняют отношения между собой.

Однако не словами, а кулаками. Причины драки пока неизвестны.

Осторожно, видео содержит элементы 18+

Кроме кулаков, в ход пошли еще и ноги. Несколько молодых людей повалили других своих сверстников на землю и стали бить их по голове и спине. Из толпы были слышны крики и плач девушек.

Осторожно, видео содержит элементы 18+

Полиция уже работает с участниками потасовки на Крещатике. Все обстоятельства сейчас устанавливаются, хулиганов может ожидать административное наказание. Если будут потерпевшие, возможна и уголовная ответственность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вечером в пятницу, 24 мая, в Одессе открыли клубный сезон 2024 года с концертов в "Ибице" на Аркадии, но кроме выступлений артистов там произошла и массовая драка, среди участников которой были и люди в форме. Не обошлось и без инцидентов — десятки людей устроили драку, в которой, судя по всему, были и пострадавшие.