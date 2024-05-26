День Киева не обошелся без массовой драки: молодые мужчины устроили потасовку прямо на Крещатике (видео)
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Причины пока неизвестны
В воскресенье, 25 мая, в Киеве на Крещатике началась массовая драка с участием нескольких групп молодых людей. Полиция уже устанавливает все события.
Видео опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как молодые люди выясняют отношения между собой.
Однако не словами, а кулаками. Причины драки пока неизвестны.
Кроме кулаков, в ход пошли еще и ноги. Несколько молодых людей повалили других своих сверстников на землю и стали бить их по голове и спине. Из толпы были слышны крики и плач девушек.
Полиция уже работает с участниками потасовки на Крещатике. Все обстоятельства сейчас устанавливаются, хулиганов может ожидать административное наказание. Если будут потерпевшие, возможна и уголовная ответственность.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вечером в пятницу, 24 мая, в Одессе открыли клубный сезон 2024 года с концертов в "Ибице" на Аркадии, но кроме выступлений артистов там произошла и массовая драка, среди участников которой были и люди в форме. Не обошлось и без инцидентов — десятки людей устроили драку, в которой, судя по всему, были и пострадавшие.