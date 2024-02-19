Наніс 20 ударів гострим предметом: у Польщі чоловік вбив жінку з Тернопільщини

Його затримали через три години після вбивства

У Польщі вбили жінку з Тернопільщини. Зловмисника вже затримали.

Про це повідомляє польська поліція. За їх даними, Томашівські офіцери затримали 48-річного підозрюваного у вбивстві жінки. Він перебуває під вартою. Прокуратура району подала до суду клопотання про застосування до чоловіка тимчасового арешту.

"У четвер, 15 лютого, о 5:35 до чергової частини поліції Томашува-Мазовецького надійшла інформація виявлене тіло жінки на сходовій клітці одного з багатоквартирних будинків у центрі міста. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою. Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході в будинок", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного, це 48-річний чоловік, який не мешкає в цьому будинку. Він наніс жінці двадцять ударів гострим предметом. Його затримали через три години після вбивства.

На місці події слідчі під керівництвом прокурора провели процесуальні дії: встановлювали свідків, провели перевірки й зібрали судові докази. На підставі доказів прокурор висунув обвинувачення у вбивстві з особливою жорстокістю. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Як розповів староста Матвіївського старостинського округу Ігор Яремчук, жінка проживала у селі Гриньківці Матвіївського старостинського округу Великодедеркальської громади.

У неї залишилось — троє дітей, 21-річна дочка, ще одна дочка навчається у 10 класі й син — у 9 класі.

"Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати — наразі невідомо", — каже Ігор Яремчук.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі за 60 км від кордону загинув українець. 49-річний чоловік загинув у селі Свєнтоньова Переворського повіту на трасі A4.