Парашут зачепився за гелікоптер: в Україні трагічно загинув 19-річний курсант-розвідник (фото)

Це вже був 12-й стрибок юнака

В Україні загинув курсант військової академії Він стрибав із парашутом, але той заплутався у лопатях вертольота.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Повідомляється, що детективи бюро розпочали досудове розслідування за фактом загибелі 19-річного курсанта одеської Військової академії під час навчально-тренувальних стрибків із парашутом.

Встановлено, що трагедія сталася 14 травня на базі одного із українських аеродромів. Загиблим є 19-річний курсант 2 курсу факультету підготовки фахівців Військової розвідки та Сил спеціальних операцій. Цього дня він робив свій черговий стрибок з парашутом.

Під час стрибка з висоти 600 метрів, за попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за гелікоптер, пошкодився та обмотався навколо ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. Курсант загинув на місці пригоди.

"Слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання", — йдеться у повідомленні.

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