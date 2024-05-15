Парашют зацепился за вертолет: в Украине трагически погиб 19-летний курсант-разведчик (фото)

Это уже был 12-й прыжок юноши

В Украине погиб курсант военной академии. Он прыгал с парашютом, но тот запутался в лопастях вертолета.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Сообщается, что детективы бюро начали досудебное расследование по факту гибели 19-летнего курсанта одесской Военной академии во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Установлено, что трагедия произошла 14 мая на базе одного из украинских аэродромов. Погибшим является 19-летний курсант 2 курса факультета подготовки специалистов Военной разведки и Сил специальных операций. В этот день он совершал свой очередной прыжок с парашютом.

Во время прыжка с высоты 600 метров, по предварительной информации, стабилизационный парашют зацепился за вертолет, повредился и обмотался вокруг ноги курсанта, а также помешал открытию основного парашюта. Юношу начало вращать в воздухе, а запасной парашют не успел полностью раскрыться. Курсант погиб на месте происшествия.

"Следствие будет проверять, происходила ли надлежащая подготовка и инструктаж курсантов во время полетов, соблюдение правил во время проведения учебно-тренировочных прыжков, экспертиза установит правильно ли был уложен парашют. Это уже был 12-й прыжок юноши за период обучения", — говорится в сообщении.

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