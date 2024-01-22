На Київщині у притулку собаки харчувалися кістками та їли трупи: реакція поліції та соцмереж (фото, відео)

Тварини тут голодували і були змушені щодня боротися за свої життя

Притулок розташований на Київщині перетворився на справжню фабрику смерті і потрапив у гучний скандал через катування над чотирилапими. Тут власники згодовували собакам трупи тварин, не давали їм воду та залишали виживати на морозі.

Про це однією з перших розповіла у Фейсбуці Руслана Конищева. За словами дівчини, у притулку DOG HELP UKRAINE, розташованому у селі Підлісся Броварського району Київської області, знущаються над тваринами. Вона підкріпила свої слова відео, яке шокувало широку громадськість.

Так, на кадрах видно, що собаки ходять по кістках у вольєрі без даху, який абсолютно не пристосований для життя. Стверджується, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, інколи ж і один одним.

Волонтерам вдалося зафільмувати гори кісток та трупи тварин (кози та порося), які згодовують голодним собакам. Крім цього, як запевняють активісти, собаки в притулку не стерилізовані і не мають документів.

Також активісти зазначають, що власницею притулку є Яна Майборода, яка у 2018 році стала фігуранткою гучного скандалу — у неї в будинку виявили 20 трупів собак та кішок, яких вона катувала та морила голодом. Дівчину звинувачували у живодерстві та шахрайстві, оскільки вона збирала з людей гроші на утримання притулку і при цьому не дбала про тварин.

Інформація про "ферму смерті" дійшла до правоохоронців, які приїхали до притулку з перевіркою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та проводять ретельну перевірку.

Тварини жили у жахливих умовах

Тим часом на сторінці притулку DOG HELP UKRAINE original у Instagram розповіли, що нібито роблять все можливе для тварин і не знущаються над ними.

"У нашому притулку зараз дійсно важкі часи, на жаль, великі проблеми з постачанням кормів, написано більше 20 запитів та допомоги немає. Робочі то п’ють щось ще щось….І коли вони у запою та не прибрані та брудно та ми їдемо та прибираємо і годуємо самі.

Ми перебиваємось як можемо! А саме — каркаси, кістки, каші, фарш, тушки телят і кіз із супутніх ферм, коли є корм, то, звичайно, корм то корм. Будь-яке бажання щось робити коли тебе тільки цькують тикають ту Майбороду скрізь де можна, а на ділі допомоги 0", — кажуть там.

Новина про притулок, в якому катують тварин, схвилювала широку громадськість і люди почали вимагати справедливого покарання для всіх, хто причетний до організації катівні:

Історію про скандальний притулок розповів також відомий український актор Олексій Суровцев, який після вторгнення РФ зайнявся порятунком котів і відкрив у Києві притулок для них. Його за це прозвали котячим ангелом-рятівником.

Так, Суровцев поїхав у притулок і на власні очі побачив увесь той жах, який там коївся. Волонтер розповів про те, що тварини дійсно проживають у страшних умовах і потребують лікування та допомоги.

Будемо сподіватися, що винні понесуть справедливе покарання, а тварини знайдуть люблячих господарів, які про них піклуватимуться.

Важливо: інформація про те, що саме Яна Майборода причетна до утримання притулку DOG HELP UKRAINE, офіційно не підтверджена.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві невідомі викинули у сміттєвий бак свійських тварин. Відомо, що у сміттєвому контейнері кияни виявили пакет у якому знаходився декоративний кролик та червоновуха черепаха. Небайдужі громадяни зателефонували волонтерам, які доправили тварин до лікарні.