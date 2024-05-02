В Угорщині казах зарізав українця: що відомо про злочин

Черговий злочин проти українця в Європі

У ніч на середу, 1 квітня 2024 року, у Будапешті (Угорщина) 44-річний громадянин Казахстану зарізав 48-річного українця. Перед цим чоловіки посварились та побились.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали. Про це повідомляє Головне управління поліції Будапешту.

Казах зарізав українця в Угорщині

Інцидент відбувся на вулиці Надькересі в ніч на 1 квітня. У поліцію надійшов сигнал про бійку і закривавленого чоловіка. Виявилось, що один з чоловіків стік кров’ю через ножові поранення. Він помер на місці.

Угорські правоохоронці дізнались, що вбитим є 48-річний громадянин України. На нього напав 44-річний казах, якого затримали на місці злочину.

Підозрюваного взяли під варту. Йому вже висунули звинувачення у вбивстві, триває розслідування. Про мотиви злочину не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про вбивство двох українців у Німеччині. До злочину причетний громадянин Росії. Він напав з ножем на двох чоловіків. Один помер на місці, а другий — у лікарні.

Потім виявилось, що вони були військовослужбовцями ЗСУ. Українці приїхали до Німеччини для медичної реабілітації.

ЗМІ дізнались подробиці характеристики росіянина, якого звинувачують у вбивстві українців. Він вже був засуджений за насильницькі злочини. Чоловік неодноразово потрапляв у поле зору німецької поліції.