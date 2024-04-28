У Дніпрі неповнолітні дівчата влаштували "бойовик" зі стріляниною біля кафе (фото)

У суботу, 27 квітня, у Дніпрі на житловому масиві Ломівській біля кафе Mirvari сталася стрілянина. Вогонь відкрили в бік неповнолітньої дівчини.

На місце події викликали поліцейських. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела. Зазначається, що на місце події викликали поліцейських.

За попередньою інформацією, між трьома неповнолітніми дівчинами виник конфлікт. І 27 квітня вони домовилися зустрітися біля кафе Mirvari, щоб "розв'язати сі питання".

Стрілянина в Дніпрі. Фото - Інформатор

Між ними виникла суперечка і одна з дівчин поцілили зі страйкбольної зброї в іншу. Внаслідок інциденту 17-річну потерпілу доставили в лікарню. У неї, попередньо, діагностували забої від кульок в області шиї, попереку та лопатки.

Страйкбольна зброя

Раніше "Телеграф" писав, що у Кам’янському на Дніпропетровщині жінка у себе вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо свого 8-річного сина. Вона також знімала це на відео. Матір також завантажувала з Інтернет-ресурсів файли з інформацією, що належать до дитячої порнографії. Вона їх зберігала та продавала.