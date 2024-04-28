В Днепре несовершеннолетние девушки устроили "боевик" со стрельбой рядом с кафе (фото)

В результате инцидента 17-летнюю пострадавшую доставили в больницу

В субботу, 27 апреля, в Днепре на жилом массиве Ломовской возле кафе Mirvari произошла стрельба. Огонь открыли в сторону несовершеннолетней девочки.

На место происшествия вызвали полицейских. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что на место происшествия вызвали полицейских.

По предварительной информации, между тремя несовершеннолетними девушками возник конфликт. И 27 апреля они договорились встретиться у кафе Mirvari, чтобы "решить эти вопросы".

Стрельба в Днепре. Фото — Информатор

Между ними возник спор и одна из девушек попала из страйкбольного оружия в другую. В результате инцидента 17-летнюю пострадавшую доставили в больницу. У нее предварительно диагностировали ушибы от шариков в области шеи, поясницы и лопатки.

Страйкбольное оружие

Ранее "Телеграф" писал, что в Каменском на Днепропетровщине женщина у себя дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего 8-летнего сына. Она тоже снимала это на видео. Мать также загружала с Интернет-ресурсов файлы с информацией, относящиеся к детской порнографии. Она их хранила и продавала.