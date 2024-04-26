Збив пенсіонера - до в'язниці не потрапив: на Житомирщині родина загиблого чоловіка вибачила водія

У суді обвинувачений розкаявся у скоєному та просив його суворо не карати

У Корці судили водія молоковоза, який на смерть збив велосипедиста. Він отримав умовний термін.

Летальна автопригода сталася близько 26 листопада. Про це повідомляє Rivne media.

Зазначається, що водій автомобіля "ГАЗ 3307", 51-річний житель Житомирської області, виїжджаючи із прилеглої території молокоприймального пункту ТОВ "Галіївський маслозавод", наїхав на 67-річного велосипедиста. У результаті ДТП потерпілий помер на місці пригоди.

Кермувальник авто відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий. У суді обвинувачений розкаявся у скоєному та просив його суворо не карати.

Дружина померлого заявила, що претензій матеріального чи морального характеру до обвинуваченого не має. Вона підтвердила, що матеріальний збиток та моральну шкоду їй відшкодовано повністю.

Відтак, суд визнав обвинуваченого винним у смертельній ДТП та присудив чотири роки ув'язнення без позбавлення права керування транспортними засобами. Водночас підсудного звільнили від відбування основного покарання, встановивши йому іспитовий строк у два роки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сумах водій збив патрульного і протягнув його декілька сотень метрів.