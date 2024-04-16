Задавив пенсіонера на смерть, але залишився на свободі: суд прийняв рішення по 19-річному молодику

Юнак їхав зі швидкістю понад 150 км/год

У Львові Залізничний районний суд виніс вирок 19-річному хлопцю, який на смерть збив пішохода літнього віку. Йому було призначено чотири роки тюрми, але винуватця ДТП звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Про це йдеться у вироку суду, який яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2024 року. Зазначається, що хлопець їхав зі швидкістю понад 150 км/год та збив пенсіонера на пішохідному переході.

Аварія трапилась вранці 20 грудня 2023 року на вул. Городоцькій біля виїзду зі Львова. Тоді 19-річний мешканець Львова Богдан Василиха, який перебував за кермом авто Volvo S80, перевищивши швидкість та бувши неуважним, збив 73-річного чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому переході. Слідство дійшло висновку, що водій їхав, значно перевищивши швидкість, а саме — 156,6 км/год. Від отриманих травм пенсіонер загинув.

Обвинувачений у суд визнав свою провину, заявивши, що їхав зі швидкістю близько 100 км/год, вчасно не помітив пішохода та намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Також, за його словами, він відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Відомо, що справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила всі матеріали та визнала Богдана Василиха винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили чотири роки тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від основного покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше "Телеграф" писав, що Державне бюро розслідування (ДБР) звершило розслідування кримінального провадження щодо нардепа від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка, який на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. ДТП сталась на трасі Київ-Чоп у селі Березівка у листопаді минулого року. Депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.