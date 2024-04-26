Сбил пенсионера — в тюрьму не попал: в Житомирской области семья погибшего мужчины простила водителя
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В суде обвиняемый раскаялся в совершенном и просил его строго не наказывать
В Корце судили водителя молоковоза, который насмерть сбил велосипедиста. Он получил условный срок.
Летальное происшествие произошло около 26 ноября. Об этом сообщает Rivne Media.
Отмечается, что водитель автомобиля "ГАЗ 3307", 51-летний житель Житомирской области, выезжая с прилегающей территории молокоприемного пункта ООО "Галиевский маслозавод", наехал на 67-летнего велосипедиста. В результате ДТП потерпевший скончался на месте происшествия.
Водитель в соответствии с состоянием опьянения был трезв. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и просил его строго не наказывать.
Жена умершего заявила, что претензий материального или морального характера к обвиняемому нет. Она подтвердила, что материальный ущерб и моральный ущерб ему возмещен полностью.
Следовательно, суд признал обвиняемого виновным в смертельном ДТП и присудил четыре года заключения без лишения права управления транспортными средствами. В то же время подсудимый был освобожден от отбывания основного наказания, установив ему испытательный срок в два года.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах водитель сбил патрульного и протащил его несколько сотен метров.