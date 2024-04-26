Сбил пенсионера — в тюрьму не попал: в Житомирской области семья погибшего мужчины простила водителя

В суде обвиняемый раскаялся в совершенном и просил его строго не наказывать

В Корце судили водителя молоковоза, который насмерть сбил велосипедиста. Он получил условный срок.

Летальное происшествие произошло около 26 ноября. Об этом сообщает Rivne Media.

Отмечается, что водитель автомобиля "ГАЗ 3307", 51-летний житель Житомирской области, выезжая с прилегающей территории молокоприемного пункта ООО "Галиевский маслозавод", наехал на 67-летнего велосипедиста. В результате ДТП потерпевший скончался на месте происшествия.

Водитель в соответствии с состоянием опьянения был трезв. В суде обвиняемый раскаялся в содеянном и просил его строго не наказывать.

Жена умершего заявила, что претензий материального или морального характера к обвиняемому нет. Она подтвердила, что материальный ущерб и моральный ущерб ему возмещен полностью.

Следовательно, суд признал обвиняемого виновным в смертельном ДТП и присудил четыре года заключения без лишения права управления транспортными средствами. В то же время подсудимый был освобожден от отбывания основного наказания, установив ему испытательный срок в два года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах водитель сбил патрульного и протащил его несколько сотен метров.