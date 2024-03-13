Біля Рівненської АЕС нацгвардієць на смерть збив пішохода: як це сталося (фото)

Водій був тверезий

На Рівненщині сталася смертельна ДТП. Там військовослужбовець Нацгвардії збив пішохода.

Про це пише видання "Рівне Медіа", посилаючись на інформацію ДБР. За його даними, інцидент стався 13 березня в місті Вараш біля Рівненської АЕС. При цьому правоохоронці наголосили, що подія сталася не на території станції.

"Аварія трапилася неподалік Рівненської АЕС, проте не на її території, як це шириться у соцмережах. За результатами освідування встановлено, що водій був за кермом тверезим. Також він не залишав місце ДТП та дочекався приїзду медиків і правоохоронців", — повідомила журналістам речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Слідством встановлено, що 21-річний військовослужбовець, керуючи власним автомобілем, скоїв наїзд на 42-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок чого постраждалий загинув на місці.

Попередньо аварію кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині ексвійськкоматчики під час комендантської години крали газ.