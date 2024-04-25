Нині встановлюються обставини події, пишуть російські ЗМІ

У тимчасово окупованих російськими окупантами селищах Абрикосівка та Подо-Калинівка, що на Херсонщині, зросла кількість вбитих російськими військовими людей. Раніше було відомо про п’ятьох осіб, нині цифра зросла до семи.

Про це повідомляє видання RBС, з посиланням на джерела у силових структурах. При цьому, про те, хто став шостою та сьомою жертвами нині невідомо.

"Затримані хотіли оселитися у селищі, але голова Абрикосівки сказала, що порожніх будинків немає, після чого військові її вбили. Підозрювані спалили два будинки, використавши паливо та гранати і намагалися підпалити ще один", — зазначає джерело видання.

Співрозмовник видання зазначив, що серед загиблих також господиня одного з будинків та троє місцевих жителів. А ще двоє силовиків, які стали жертвами "безладної стрілянини". В інших джерелах повідомляється, що серед загиблих є і щонайменше один військовий РФ. Що змусило окупантів влаштувати "френдлі фаєр" поки не відомо, або ж не розголошується.

Обидва села на мапі

Підозрюваних у масовому вбивстві затримали. За даними видання, ними виявилися військовослужбовці Олександр Осипов та Олександр Кайгородцев, вони зізналися у вбивстві та написали явки з повинною. Обидва служили у 144-й мотострілецькій дивізії, щоправда, пропагандистське видання "РИА Новости" це заперечує.

Крім того, повідомляється, що мешканець Новосибірської області Кайгородцев раніше був кілька разів судимий, у тому числі за навмисне вбивство. Затримані також зізналися, що у сусідньому селі Абрикосівка вбили свого товариша по службі та ще одну жінку, їхні трупи вони теж спалили та підірвали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що п’яний російський окупант розстріляв двох мирних жителів і намагався зґвалтувати жінку на Запоріжжі.