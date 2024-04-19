У Києві горіла квартира, набита тваринами: деяких із них врятувати не вдалося (фото, відео 18+)

Причину пожежі належить встановити правоохоронцям

У п’ятницю, 19 квітня, у Солом’янському районі Києва сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Як виявилося, у квартирі знаходилася велика кількість тварин, яких оперативно взялися рятувати бійці ДСНС.

На жаль, деякі з котів все ж таки загинули під час пожежі. Детальніше про жахливу подію розповіли у пресслужбі ДСНС у місті Київ.

Так, близько 14:33 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на першому поверсі багатоповерхового будинку, розташованого в Солом’янському районі Києва, спалахнула пожежа.

Прибувши на вулицю Ушинського бійці ДСНС оперативно розпочали ліквідацію займання.

Місце події

Як виявилося, у квартирі знаходилася велика кількість тварин. Рятувальникам вдалося винести на свіже повітря понад десяток собак та котів із кошенятами.

На жаль, шість котів врятувати не вдалося і вони загинули внаслідок пожежі.

Загинуло 6 котів

Рятувальники встановили, що у квартирі горіли домашні речі. Пожежу було ліквідовано буквально за півгодини.

Причини та обставини події належить встановити компетентним органам. За цим фактом проводиться розслідування.

Пожежа сталася вулицею Ушинського

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