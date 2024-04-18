У Києві знайшли труп у кущах неподалік від районної адміністрації: фото

Поки що офіційної інформації немає

У четвер, 18 квітня, у Києві знайшли мертву людину в кущах у сквері біля Оболонської РДА. Подія сталася зранку.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Життя Оболонь". Зазначається, що на місці працюють поліція та слідчо-оперативна група.

Опубліковане фото із місця події

Невідомо за яких обставин померла людина, як її тіло опинилося у сквері та якої вона статі. Чекаємо від правоохоронців офіційної інформації.

Нагадуємо, що нещодавно на пустирі в Подільському районі Києва знайшли урни з прахом покійних. Кожен контейнер був підписаний і покладений у поліетиленовий пакет.

Загалом було знайдено 36 урн, на них є гравіювання із зазначенням імен і прізвища покійних, а також їхніх дат народження і смерті.

Це стривожило місцевих жителів. Кияни викликали поліцію на місце події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

Зазначимо, що місце, де було виявлено урни з прахом, імовірно, може розташовуватися неподалік від Куренівського кладовища.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві прохожі знайшли гранати просто посеред міста. Під час звичайної прогулянки у Солом'янському районі жінка натрапила на боєприпас, що лежав серед вулиці.