Моторошне видовище: у Києві на пустирі виявили десятки урн із прахом людей (відео)

Несподівану знахідку зробили кияни під час вечірньої прогулянки

Днями в Подільському районі столиці на одному з пустирів люди виявили залізні урни для кремації, усередині яких знаходився прах покійних. Кожен контейнер був підписаний і покладений у поліетиленовий пакет.

Загалом на пустирі було виявлено десятки урн і це не на жарт стривожило місцевих жителів. На місце події було викликано наряд поліції. Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київ оперативний".

Наразі відомо, що на вулиці Сирецькій перехожі натрапили на страшну знахідку. Так, на одному з пустирів виявили коробки і пакети, усередині яких лежали похоронні урни з прахом спалених у крематорії тіл небіжчиків.

Варто зазначити, що на урнах є гравіювання із зазначенням імен і прізвища покійних, а також їхніх дат народження і смерті.

Загалом на пустирі було виявлено 36 урн із прахом покійних.

Небайдужі громадяни звернулися до поліції та викликали на місце події правоохоронців.

Як виявилося, пустир обстежили і тут справді було знайдено 36 похоронних урн із ймовірним прахом померлих людей. Про це повідомляє сайт "ТСН" із посиланням на власні джерела у правоохоронних оранах.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 297 КК України: "Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодіння тілом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, які перебувають на (у) могилі, в іншому місці поховання, на тілі (останках, праху) померлого".

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та особи, причетні до вчинення цього правопорушення.

Варто зазначити, що місце, де було виявлено урни з прахом, імовірно, може розташовуватися неподалік від Куріньовського кладовища.

Урни з прахом знайшли на вулиці Сирецькій

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві знайшли рішення щодо кладовища домашніх тварин. Було ухвалено рішення — існуючі поховання ніхто не чіпатиме, але замість бетонних та пластикових надгробків тут будуть посаджені дерева та чагарники.