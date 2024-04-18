В Киеве нашли труп в кустах неподалеку от районной администрации: фото
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В четверг, 18 апреля, в Киеве нашли мертвого человека в кустах в сквере возле Оболонской РГА. Событие произошло утром.
Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Жизнь Оболонь". На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.
Неизвестно при каких обстоятельствах умер человек, как его тело оказалось в сквере и какого он пола. Ждем от правоохранителей официальной информации.
Напомним, что недавно на пустыре в Подольском районе Киева нашли урны с прахом усопших. Каждый контейнер был подписан и уложен в полиэтиленовый пакет.
В общей сложности было найдено 36 урн, на них есть гравировка с указанием имен и фамилии усопших, а также их дат рождения и смерти.
Это встревожило местных жителей. Киевляне вызвали полицию на место происшествия. По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 297 УК Украины.
Отметим, что место, где были обнаружены урны с прахом, предположительно, может располагаться недалеко от Куреновского кладбища.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прохожие нашли гранаты прямо посреди города. Во время обычной прогулки в Соломенском районе женщина наткнулась на лежавший среди улицы боеприпас.