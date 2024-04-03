Підлетів на кілька метрів: у Дніпрі автівка збила чоловіка на переході (фото, відео)

Потерпілий знаходиться у лікарні, у важкому стані

У Дніпрі, 2 квітня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Водійка легковика Toyota збила на пішоходному переході чоловіка. Внаслідок сильного удару, останній підлетів на кілька метрів, а тоді впав на тротуар.

Про це повідомляє "Інформатор". ДТП сталася на вул. Старокозацькій. Сьогодні, 3 квітня, в мережі з'явилося відео моменту аварії з камери спостереження.

"За попередніми даними, Toyota рухалась вулицею Троїцькою з боку Троїцької площі. Водійка скоїла різкий маневр та збила чоловіка, який йшов по пішохідному переходу. Його відкинуло на декілька метрів. Автівка зачепила припарковану Toyota, проїхала приблизно 10-20 метрів і зупинилась. Потерпілого забрала швидка", — пише видання.

Сьогодні стало відомо про стан потерпілого. У 42-річного чоловіка черепно-мозкова травма, струс мозку, множинні переломи. 41-річна водійка Toyota не постраждала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну аварію, що сталася у Дніпрі, на вулиці Кротова. Водій вижив у ДТП, щоб за кілька хвилин трагічно загинути.