ДТП у Дніпрі: водій вижив в аварії, щоб за кілька хвилин трагічно загинути (фото)

Чоловікові було 45 років

У Дніпрі, 3 квітня, сталася смертельна ДТП. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням та врізався у паркан залізничного мосту на вул. Бориса Кротова.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний". Зазначається, що кермувальник вижив у аварії, однак за кілька хвилин загинув з інших причин.

"Сьогодні, 3 квітня, на вулиці Бориса Кротова водій авто Kia врізався в огорожу мосту через залізничну колію. Після удару чоловік вийшов з машини, щоб оглянути пошкодження, але, опираючись на пошкоджений внаслідок аварії паркан, зірвався вниз", — йдеться в повідомленні.

Через падіння з 7-метрової висоти, чоловік отримав травми, що були несумісні з життям. Медикам залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Усі обставини аварії нині встановлює слідчий з ДТП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Подільському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю пішохода та двох легкових автомобілів. Mitsubishi збив дівчину і вона приземлилася на інше авто.