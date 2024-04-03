На Львівщині водій летів на 123 км на годину та задавив хлопчика у візку: як суд покарав водія

Водій визнав у суді свою провину

Пустомитівський районний суд Львівської області ухвалив вирок Володимиру Михайленку, який на своєму автомобілі збив на смерть дворічну дитину в колясці. Водій отримав шість років ув’язнення, але це ще не все.

Суд зобов’язав винуватця виплатити мільйон гривень компенсації матері загиблої дитини та 35 тис. грн матеріальних збитків. Про це пише ZAXID.NET.

Страшна ДТП сталася 29 серпня 2023 року на трасі біля села Раковець, що неподалік Львова. Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, ведучи одну дитину за руку, а другу, дворічну, везучи в колясці. Тоді Михайленко за кермом Peugeot 407 їхав зі значним перевищенням швидкості (перед моментом ДТП швидкість в авто була 123 км/год), і не скинув швидкість перед пішохідним переходом, збивши коляску з дитиною. Хлопчик загинув на місці.

Мати дитини розповіла, що переходила трасу нерегульованим переходом із двома дітьми після того, як інша машина зупинилася, щоб їх пропустити. У свою чергу, скоїв дорожньо-транспортну пригоду на великій швидкості. За її словами, ДТП сталося одразу після того, як вона викотила коляску на середню смугу.

Відносно Володимира Михайленка порушили кримінальну справу за фактом скоєння смертельної ДТП. У суді він визнав свою провину. Мама загиблого хлопчика підкреслила, що водій безвідповідально поставився до своїх обов’язків за кермом авто. У суді вона сказала, що його неодноразово притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості

Дослідивши всі матеріали, у тому числі свідчення свідків та відео з місця аварії, суд визнав водія Peugeot винним у скоєнні смертельної ДТП. Йому призначили шість років в’язниці із забороною керувати автомобілем три роки. Винуватець аварії має також виплатити матері загиблого хлопчика 1 млн. грн. моральної компенсації та 35 тис. грн. матеріальних збитків. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 лютого 2024 року в Тернополі на пішохідному переході водій за кермом авто збив коляску з дворічною дитиною та втік з місця подій.