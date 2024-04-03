На Львовщине водитель летел на 123 км в час и задавил мальчика в коляске: как суд наказал водителя

Водитель признал в суде свою вину

Пустомытовский районный суд Львовской области вынес приговор Владимиру Михайленко, который на своем автомобиле сбил насмерть двухлетнего ребенка в коляске. Водитель получил шесть лет тюрьмы, но это еще не всё.

Суд обязал виновника выплатить миллион гривен компенсации матери погибшего ребенка и 35 тыс. грн. материального ущерба. Об этом пишет ZAXID.NET.

Страшное ДТП произошло 29 августа 2023 года на трассе возле села Раковец, что недалеко от Львова. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ведя одного ребенка за руку, а второго, двухлетнего, везя в коляске. В тот момент Михайленко за рулем Peugeot 407 ехал со значительным превышением скорости (перед моментом ДТП скорость в авто была 123 км/ч), и не скинул скорость перед пешеходным переходом, сбив коляску с ребенком. Мальчик погиб на месте.

Мать ребенка рассказала, что переходила трассу нерегулируемым переходом с двумя детьми после того, как другая машина остановилась, чтобы их пропустить. В свою очередь совершил дорожно-транспортное происшествие на большой скорости. По ее словам, ДТП случилось сразу после того, как она выкатила коляску на среднюю полосу.

В отношении Владимира Михайленко возбудили уголовное дело по факту совершения смертельного ДТП. В суде он признал свою вину. Мама погибшего мальчика подчеркнула, что водитель безответственно отнесся к своим обязанностям, будучи за рулем авто. В суде она сказала, что его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в том числе превышение скорости

Исследовав все материалы, в том числе показания свидетелей и видео с места аварии, суд признал водителя Peugeot виновным в совершении смертельного ДТП. Ему назначили шесть лет тюрьмы с запретом управлять автомобилем три года. Виновник аварии должен также выплатить матери погибшего мальчика 1 млн. грн. моральной компенсации и 35 тыс. грн. материального ущерба. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 февраля 2024 года в Тернополе на пешеходном переходе водитель за рулем авто сбил коляску с двухлетним ребенком и скрылся с места событий.