"Це було пекло": нові подробиці ДТП з маршруткою на Дніпропетровщині, де загинуло багато людей (відео)

Поліція продовжує встановлювати всі обставини

Зросла кількість загиблих унаслідок ДТП за участі маршрутки на трасі Дніпро-Павлоград, яка сталась у неділю 17 березня. Внаслідок перекидання автобуса загинуло п’ять пасажирів, ще 13 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області. За даними правоохоронців, водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє місцевий 11 канал, попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі Mercedes Sprinter, який теж отримав травми, не впорався з керуванням, коли перед ним почала розвертатись вантажівка. Він натиснув на гальмо та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Один з очевидців аварії розповів журналістам, що до загиблих пасажирів на місце ДТП з'їжджались їхні родичі. За його словами, на місці аварії "було пекло". Він також повідомив, що серед жертв був один військовий.

Зазначається, що удар був такої сили, що з закритої маршрутки людей викинуло на кілька метрів. За словами очевидця, жінку відкинуло від маршрутки на 20 метрів.

За даними журналістів, наразі четверо постраждали у тяжкому стані лишаються в обласній лікарні. Серед них — двоє військових та двоє цивільних, один — у критичному стані.

За даними лікарів, найважчому потерпілому 48 років. Він має перелом шийного хребця, нижню параплегію (параліч обох нижніх кінцівок), забої голови та грудної клітки.

Нагадаємо, пізно ввечері у неділю, 17 березня, на Івано-Франківщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У селі Дора, неподалік Яремче, легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з кросовером.