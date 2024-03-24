"Ось вона, нація Толстого та Достоєвського": росіяни похвалилися фото тортур одного з обвинувачених у теракті в "Крокусі"

Фото тортур супроводжувалося глумливим коментарем

Після теракту у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall російські спецслужби почали активно мстити тим, кого вони звинуватили у розстрілі цивільних. Так у суботу в мережі з’явилося відео, як одному із затриманих відрізають вухо та змушують його з’їсти, а вже в неділю у мережі поширили фото із ще одним із ймовірних терористів.

Відповідний знімок з’явився у Z-пабліках Telegram. Імовірно, на ньому зображений Шамсідін Фарідуні, до геніталій якого підключили військовий апарат зв’язку ТА-57. Цей пристрій часто використовують у російських тортурах, у тому числі й на непідконтрольних територіях України, для ударів струмом.

"Один із затриманих терористів-мігрантів із Таджикистану від хвилювання став втрачати свідомість, тому його підключили до "зарядки". І навіть попри те, що той не є громадянином Росії, бійці спецназу дотрималися його прав і дали йому телефон, щоб той міг зателефонувати адвокату", — браво відрапортували пропагандисти.

На знімок уже відреагували в українському сегменті мережі, де знайшли паралелі з тортурами, через які пройшло багато українців в окупації. Так блогер Денис Казанський зазначив, що такі ж тортури росіяни застосовують у сумнозвісній "Ізоляції" в Донецьку.

"Це, звичайно, якісь незвідані глибини. Навіть у 37-му році не доходили до того, щоб фотографії тортур "ворогів народу" з гордістю в газетах друкувати. Нація Толстого і Достоєвського, велика російська культура", — написав він.

Своєю чергою, радник глави Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що фото вже було показано у всіх російських каналах, де воно викликало захоплення у читачів.

"Це навіть на нацизм. Нацисти свої катівні на показ не виставляли, аби добольні бюргери могли зберегти ілюзію красоти рейху та власної гідності. Тут ні. Російський рейх інакший. З повним зануренням. З відчуттям причаєності на кожному етапі", — написав він.

Варто зазначити, що російські, а раніше радянські спецслужби, давно застосовують терористичні методи для боротьби з тероризмом. Наприклад, у 1985 році в Бейруті угруповання "Сили Халіда ібн аль-Валіда" викрало радянських дипломатів і погрожуючи їх розстріляти поставило СРСР ультиматум, щоб той змусив президента Сирії Хафеза Асада припинити військові дії на півночі Лівану і поступитися територією Палестині. Тоді спецназівці викрали кількох членів сім’ї ватажка організації та запропонували йому обрати, хто буде наступною жертвою. За деякою інформацією, йому також надіслали труп одного з його найближчих родичів.

Як повідомлялося раніше, після теракту в Підмосков’ї, де загинуло щонайменше 130 осіб, відповідальність за це взяло афганське відгалуження терористичної організації ІДІЛ, яке звинувачує Росію у вбивствах мусульман.

Після цього в російських соцмережах почалася справжня істерика, а багато політиків та пропагандистів виступили із заявою про необхідність повернення смертної кари. Зокрема заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв прямо закликав застосувати "тотальні страти терористів та репресії проти їхніх сімей".