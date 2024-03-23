"Зізнаються і в роботі на Україну, і в убивстві Кеннеді": лідери думок відреагували на жорстоке відео з відрізанням вуха терористу в РФ

Під час допиту чоловіку "нагадують", що у нього залишилось одне вухо

У мережі активно шириться відео, на якому чоловіка, якого називають полоненим російським терористом, відрізали вухо та змусили зʼїсти його. Подію вже встигли прокоментувати лідери думок та суспільно-політичні діячі.

Їхні реакції зібрав "Телеграф". Серед загального шоку є й думка про те, що при вчиненні такої жорстокості людина зізнається у будь-чому, особливо, якщо чує супутні погрози.

У другому відео, яке також почало шириться мережею, під час допиту чоловіку "нагадують", що у нього залишилось одне вухо.

Увага! Відеоконтент містить кадри жорстокості, які краще не дивитись людям з вразливою психікою.

На відео чітко видно момент з відрізанням вуха та те, як чоловіку запихають його до рота та заштовхують глибоко у горлянку, супроводжуючи "процес" побиттям. Кров рясно стікає по його обличчю. А в супутньому відео з допитом видно, що у чоловіку забинтували травмоване вухо. На обличчі очевидні сліди побиття.

Чоловік, якому відрізали вухо, у відео зізнається, що погано розмовляє та розуміє російську.

Реакція лідерів думок та суспільно-політичних діячів

Політичний діяч Борислав Береза наголосив, що росіяни зробили все, аби чоловік зізнався.

"Що треба зробити, щоб підозрюваний зізнався у всьому і навіть взяв на себе те, що не робив? В Росії для цього піддають тортурам і знімають це на відео. Не дивно, що після такого затриманий визнав свою провину. Ще чуток і вони б його розкололи, що це він Радянський Союз розвалив і вбив Кеннеді. Всіх Кеннеді. І Лінкольна теж. Разом з Ерікой", — йдеться у повідомленні.

Український журналіст та блогер Денис Казанський поділився схожою думкою: "Російський військовий Єгор Гузенко у своєму каналі Тринадцятий опублікував відео, на якому російські військові відрізають вухо чоловікові, схожому на полоненого терориста, а потім змушують з'їсти. На відео допиту одного зі спійманих таджиків також говориться, що у нього залишилося одне вухо. Інше замотане бинтом. Загалом методи зрозумілі. Ну, тут можна не сумніватися, що вони зізнаються і в роботі на Україну, і особисто на Буданова. Добре, що Гузенка не вбили тоді. Дуже корисний ідіот".

Політтехнолог Олексій Голобуцький зауважив: "При "затриманні терориста" російські спецпризначенці на камеру йому вже зв'язаному відрізали вухо і змусили жувати. І чим вони один від одного відрізняються?"

Український громадський діяч та колишній нардеп Антон Геращенко також не залишився осторонь: "Шок-контент: у мережі публікують відео, де затриманому терористу нібито відрізають вухо, а потім змушують його з'їсти. Є ще одна версія того, що відбувається на відео – вухо чоловікові прострелили. У будь-якому випадку це що? Нові методи роботи російських силовиків? Чи це так проводять затримання їхніх білоруських колег?"

Раніше "Телеграф" писав, що в Сполучених Штатах стверджують, що за атакою на концертний зал "Крокус Сіті Хол" дійсно стоїть один з підрозділів терористичної організації "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) – так званий "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К). Останні два роки представники "Хорасану" зробили критику та погрози на адресу Росії головною темою власної пропаганди.