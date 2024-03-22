У торговому центрі під Москвою відкрили стрілянину: багато загиблих - ЗМІ

Відомо нібито про 12 загиблих

У п'ятницю, 22 березня, у торгівельному центрі "Крокус Сіті", який знаходиться у Підмосков'ї, відбулась стрілянина. Очевидці повідомляють, що є загиблі та поранені.

У мережі вже поширюють відео з місця подій, на яких видно, що інцидент відбувся у концертному залі "Крокус Сіті Хол". Після цього у будівлі почалась пожежа.

За словами очевидців, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Наразі відомо мінімум про 12 постраждалих, за даними ЗМІ. Та понад 100 людей заблоковані у будівлі.

На відео, які публікують телеграм-канали видно, що люди тікають із будівлі. Також з'являються кадри, де показані загиблі.

У мережі вже є відео, на яких видно, що невідомі люди відкрили стрілянину на вході у ТЦ.

Після стрілянини почалась пожежа, наразі повідомляють, що горить дах "Крокус Сіті Хол".

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