Неправильний діагноз та смерть за 2 години: два лікарі на Львівщині "допомогли" пенсіонерці

Їм загрожує обмеження волі до 2 років

На Львівщині під час надання медичної допомоги після ДТП загинула літня жінка. Правоохоронці повідомили про підозру двом лікарям у Стрийському районі.

Про це йдеться на сайті Національної поліції України у Львівській області. Хірурга та терапевта звинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків.

За даними Стрийської окружної прокуратури, до медичного закладу 14 грудня 2022 року о 18:10 поступила 80-річна жінка з тілесними ушкодженнями, отриманими під час ДТП. Відомо, що на неї наїхало авто.

Через дві з половиною години після перебування у лікарні жінка померла. Під час слідства виявилось, що пацієнтка не була повноцінно обстежена лікарем-терапевтом приймального відділення та лікарем-хірургом. Також діагноз та важкість її стану встановили неправильно.

Правоохоронці повідомили лікарям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником).

Лікарям загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що підліток з Києва створив "порнобізнес".