У Києві людина випала з 18 поверху: що наразі відомо

Причини та обставини події належить встановити слідству

У четвер, 11 січня, у Дарницькому районі столиці сталася трагедія — тут з вікна багатоповерхівки випала людина. За попередніми даними, це була жінка, яка від отриманих травм, на жаль, померла на місці події.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Київ INFO". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

На даний момент відомо, що в Дарницькому районі столиці з 18 поверху житлового будинку випала людина. Трагедія сталася на вулиці Олени Пчілки, 4.

На місці події працювали медики швидкої допомоги та декілька екіпажів правоохоронців.

Місце трагедії

Користувачі соцмереж заявили, що з вікна багатоповерхівки випала жінка років 40-50, яка проживала у цьому ж будинку. На ній був, начебто, одягнений халат і вона випала з вікна власної квартири.

На жаль, від отриманих травм вона загинула на місці події.

Цю інформацію на момент публікації матеріалу в правоохоронних органах не підтвердили.

Був це суїцид чи нещасний випадок — невідомо. Причини та обставини трагедії встановлюватиме слідство.

Трагедія сталася у будинку на вулиці Олени Пчілки, 4

Як раніше повідомляв "Телеграф", у столиці почастішали випадки падіння людей з висоти. Так, на початку листопада в Солом’янському районі Києва сталася трагедія — з відкритого балкона, розташованого на восьмому поверсі, випала молода людина. Він, на жаль, загинув.

Крім цього, наприкінці листопада у Печерському районі Києва молодий чоловік упав із висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм людина померла на місці події.