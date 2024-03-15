"Мінздрав був правий": у Росії чоловіки підірвалися через недопалок (відео моменту)

У мережі загиблих відчитали за те, що вони смітять на вулиці

У російському місті Хасавюрт, що знаходиться в Республіці Дагестан, на вулиці підірвалися двоє чоловіків. Один із них кинув недопалок у люк, а звідти вирвалося полум’я.

Відео публікують у російських Telegram-каналах. Повідомляється, що загиблі чоловіки були комунальниками.

На кадрах видно, як на узбіччі стоїть легковий автомобіль. Один із чоловіків відійшов від нього, докурюючи цигарку. Коли він зупинився на тротуарі, до нього підійшов колега і в цей момент стався вибух. Повідомляється, що чоловік кинув недопалок від цигарки в люк на тротуарі, всередині якого накопичився ацетилен (газ від випаровування карбіду).

Через потужний вибух убік розлетілося дорожнє покриття, а обидва чоловіки загинули одразу. Їхні тіла відлетіли на кілька метрів. На місце приїхали екстрені служби. За інформацією росЗМІ, ацетилен у люк скидав місцевий мешканець.

Ацетилен — це безбарвний і дуже горючий газ, який не має запаху. Він може вибухати від удару, при нагріванні до 500 градусів за Цельсієм або при стисканні вище 0,2 МПа. А якщо ацетилен потрапляє на відкрите повітря, то може спалахнути від найменшої іскри та навіть від розряду статичної електрики з пальця руки.

Цей газ використовують для газового зварювання та різання металів, як джерело яскравого білого світла в карбідних лампах, у виробництві вибухівки та в ракетних двигунах.

У мережі зазначають, що Мінздрав мав рацію, коли попереджав, що куріння вбиває. Також коментатори припустили, що вибухнути міг не ацетилен, а метан. А деякі користувачі взагалі назвали загиблих свинями та заявили, що не треба було смітити будь-де.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Інгушетії ФСБ проводило контртерористичну операцію проти "бойовиків", які нібито планували теракти в громадських місцях. В результаті 12-годинної перестрілки загинув випадковий перехожий.