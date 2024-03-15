У Росії чоловік з сокирою нападав на людей посеред вулиці: у мережі зʼявились моторошні відео

Відомо про мінімум трьох постраждалих

У російському місті Абакана Республіки Хакасія ранок почався з того, чоловік нападав на людей з сокирою посеред вулиці та рубав їх на очах у перехожих. Попередньо відомо, що злочинця вже затримано.

Він напав мінімум на трьох осіб. Про це пишуть росЗМІ, а також публікують відео нападів.

Зазначається, що постраждалого з найстрашнішими рубаними та різаними ранами доставлено до реанімації.

Увага! Відео людям зі слабкою психікою краще не дивитись!

Напівроздягнений чоловік, який нападав на перехожих виявився 33-річним уродженцем сусідньої республіки Тува. Правоохоронці виявили нападника у квартирі, в якій він мешкав протягом довгого часу, та затримали.

Попри те, що у мережі поширюються відео з декількома нападами, правоохоронці стверджують, що достеменно відомо про лише один випадок. Напад стався на тлі побутового конфлікту, у результаті якого чоловік вдарив сокирою опонента. Сварка спалахнула через те, що чоловік програв потерпілому у карти 10 тисяч рублів. Підозрюваний раніше вже був засуджений.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 7 березня 2024 року, в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча" чоловік збив на автомобілі співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), а потім із поплічником побив його обухом від сокири, а у транспортному засобі військових повибивали скло. Порушників уже затримала поліція.