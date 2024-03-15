В России мужчина с топором нападал на людей посреди улицы: в сети появились жуткие видео

Известно о минимуме трех пострадавших

В российском городе Абакана Республики Хакасия утро началось с того, что мужчина нападал на людей с топором посреди улицы и рубал их на глазах у прохожих. Предварительно известно, что преступник уже задержан.

Он напал минимум на троих человек. Об этом пишут российские СМИ, а также публикуют видео нападений.

Отмечается, что пострадавший с самыми страшными рублеными и резаными ранами доставлен в реанимацию.

Внимание! Видео людям со слабой психикой лучше не смотреть!

Полураздетым нападавшим на прохожих оказался 33-летним уроженцем соседней республики Тува. Правоохранители обнаружили нападающего в квартире, в которой он жил долгое время, и задержали.

Несмотря на то, что в сети распространяются видео с несколькими нападениями, правоохранители утверждают, что точно известно только один случай. Нападение произошло на фоне бытового конфликта, в результате которого мужчина ударил топором оппонента. Ссора вспыхнула из-за того, что мужчина проиграл потерпевшему в карты 10 тысяч рублей. Подозреваемый ранее уже был осужден.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 7 марта 2024 года, в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча" мужчина сбил на автомобиле сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), а затем с приспешником избил его обухом от топора, а в транспортном средства военных выбили стекло. Нарушителей уже задержала полиция.