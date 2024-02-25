На Буковині посеред кладовища знайшли обгоріле тіло чоловіка: деталі і фото

Триває досудове розслідування

У Чернівецькій області на одному з кладовищ знайшли частково обгоріле тіло невідомого. Наразі співробітники поліції з’ясовують всі обставини інциденту.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області. За словами правоохоронців, це тіло 62-річного жителя Чернівців.

Оглянувши територію поліцейські виявили пляшку зі спиртовмісною речовиною. Як зазначили в повідомленні, видимих ознак насильницької смерті не виявлено.

Знайшли тіло чоловіка. Фото - Поліція Чернівецької області

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Триває досудове розслідування.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва побили та обікрали військового. Його вдарили цеглою по голові. Потерпілий звернувся до Шевченківського управління поліції та розповів про розбійний напад. За його словами, двоє чоловіків підбігли до нього ззаду та вдарили цеглиною по голові, коли він йшов вулицею. Коли він прийшов до тями, він помітив, що у нього немає мобільного телефону, гаманця та золотої каблучки.