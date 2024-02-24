Впав на рейки та помер: у київському метро сталася трагедія (фото, відео 18+)
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На місці працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці
У суботу, 24 лютого, на станції метро "Академмістечко" у Києві сталася НП — пасажири побачили, як на рейки раптово впав чоловік. Як виявилося, людині стало погано і вона знепритомніла.
На жаль, потерпілий помер на місці події. Про трагедію повідомила низка столичних Телеграм-каналів.
На даний момент відомо про те, що чоловік років 50-60 знепритомнів і впав на колію. Чоловік опинився між рейками і перебував у безпорадному стані. Очевидці події негайно викликали правоохоронців та медиків швидкої допомоги.
Поліцейські підняли чоловіка на перон, проте він був у непритомному стані. Лікарі намагалися надати потерпілому допомогу на місці, проте чоловік, на жаль, помер.
За попередніми даними, чоловікові стало раптово погано і він знепритомнів. Внаслідок цього постраждалий впав з висоти на колію та залишився там лежати. Згодом лікарі констатували його смерть.
Справжні ж причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм він помер на місці події.