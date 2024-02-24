Впав на рейки та помер: у київському метро сталася трагедія (фото, відео 18+)

На місці працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці

У суботу, 24 лютого, на станції метро "Академмістечко" у Києві сталася НП — пасажири побачили, як на рейки раптово впав чоловік. Як виявилося, людині стало погано і вона знепритомніла.

На жаль, потерпілий помер на місці події. Про трагедію повідомила низка столичних Телеграм-каналів.

На даний момент відомо про те, що чоловік років 50-60 знепритомнів і впав на колію. Чоловік опинився між рейками і перебував у безпорадному стані. Очевидці події негайно викликали правоохоронців та медиків швидкої допомоги.

Поліцейські підняли чоловіка на перон, проте він був у непритомному стані. Лікарі намагалися надати потерпілому допомогу на місці, проте чоловік, на жаль, помер.

За попередніми даними, чоловікові стало раптово погано і він знепритомнів. Внаслідок цього постраждалий впав з висоти на колію та залишився там лежати. Згодом лікарі констатували його смерть.

Справжні ж причини та обставини того, що сталося, належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Трагедія сталася на станції метро "Академмістечко"

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм він помер на місці події.