Побили та залишили вмирати? У Києві розслідують "раптову" смерть бійця ЗСУ у лікарні

Чоловіка перевели в реанімацію і наступного дня він помер

В одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річний військовослужбовець, який кілька тижнів проходив лікування.

Про це у середу, 19 липня, повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Так, 16 липня друг померлого, який проходив разом із ним лікування в одній палаті, помітив його на вулиці на території лікарні у неадекватному стані. Про це чоловік сказав охороні медзакладу.

"Співробітники муніципальної охорони разом із медиками доставили постраждалого до палати, пізніше чоловіка було переведено в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Після того, смерті військовослужбовця, на місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали співробітників лікарні та охоронців, а також вилучили відео з бодікамер працівників охорони та записи з камер зовнішнього відеоспостереження. Водночас криміналісти оглянули бомбосховище, до якого того вечора заходив військовий.

За цим фактом розпочато два кримінальні провадження:

за ч. 1 ст. 115 КК – умисне вбивство;

за ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов’язків медичним чи фармацевтичним працівником.

Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Але вже зараз з'ясувалися нові моторошні подробиці.

Так, місцеві Telegram-канали публікують фото та інформацію, яка може пролити більше світла на ситуацію. Фотографії та відео не публікуються з морально-етичних міркувань, але ви можете подивитися їх тут. На них неозброєним оком можна побачити сліди жорстокого побиття і навіть, мабуть, тортур (руки загиблого були прив'язаними до ліжка). Синяки та забиті місця на тілі загиблого знаходяться буквально скрізь, а на момент смерті військовий весь знаходився в крові та забрудненому одязі (з якої причини хворому банально не витерли обличчя від крові — поки невідомо). Тут слід зазначити, що загибель воїна констатували наступного дня після інциденту, а це означає, що у такому вигляді та стані він перебував добу.

Автори посту, в якому публікуються шокуючі фото та відео, стверджують, що вищевказані травми хворий отримав від охоронців.

"Було кинуто вмирати на вулиці. Тільки через 4 години спроб змусити медпрацівників виконати свій обов'язок, його друг викликав швидку. Після цього Вадима (ім'я загиблого — Ред.) занесли до приміщення лікарні №4", — йдеться у повідомленні.

Також там пояснили ситуацію із прив'язаними руками загиблого. Нібито це зробили медики замість надання допомоги, а "через 16 годин лікарі заявили, що настала "раптова смерть".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі військовий повідомив у поліцію про смерть своєї дружини та сина. Він знайшов їх мертвими у власній квартирі. Слідів насильницької смерті на їхніх тілах попередньо не виявлено.