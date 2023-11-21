У Києві чоловік пустив у квартиру дівчаток-підлітків, які померли від передозування: його судитимуть
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Фігурантові справи загрожує тривале ув’язнення
Після проведення низки експертиз та встановлення всіх обставин трагедії правоохоронці направили обвинувальний акт до суду. Чоловік, на даний момент, перебуває під вартою — йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у місті Київ. Розслідування по цій справі тривало майже півроку.
Відомо, що 17 червня поточного року у під’їзді багатоповерхового житлового будинку, розташованого в Солом’янському районі Києва, сталася страшна трагедія — на сходовому майданчику було виявлено трупи двох 15-річних дівчаток.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підлітки померли через передозування наркотиками. Інцидент стався на вулиці Уманській.
Слідство встановило, що напередодні дві 15-річні подруги попросили свого 46-річного знайомого ключі від його квартири, де надалі вжили психотропні речовини — солі PVP. Після цього підлітки залишалися в квартирі до самого ранку і вже згодом їхні трупи були виявлені на сходах.
Правоохоронці затримали 46-річного власника помешкання. За фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх було розпочато кримінальне провадження.
Наразі слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування у цій справі та направили обвинувальний акт до суду. Чоловіка звинувачують у тому, що він надав неповнолітнім приміщення для вживання наркотичних засобів, що призвело до їх загибелі.
Санкція статті передбачає покарання від чотирьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Його подальшу долю вирішить суд.
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