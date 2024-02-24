Упал на рельсы и умер: в киевском метро произошла трагедия (фото, видео 18+)

На месте работали медики скорой помощи и правоохранители

В субботу, 24 февраля, на станции метро "Академгородок" в Киеве произошло ЧП — пассажиры увидели, как на рельсы внезапно упал мужчина. Как оказалось, человеку стало плохо и он потерял сознание.

К сожалению, пострадавший скончался на месте происшествия. О трагедии сообщил ряд столичных Телеграм-каналов.

На данный момент известно о том, что мужчина лет 50-60 потерял сознание и упал на пути. Человек оказался между рельсами и находился в беспомощном состоянии. Очевидцы произошедшего немедленно вызвали правоохранителей и медиков скорой помощи.

Полицейские подняли мужчину на перрон, однако он находился в бессознательном состоянии. Врачи пытались оказать пострадавшему помощь на месте, однако мужчина, к сожалению, скончался.

По предварительным данным, мужчине стало внезапно плохо и он потерял сознание. Вследствие этого пострадавший упал с высоты на рельсы и остался там лежать. Впоследствии врачи констатировали его смерть.

Истинные же причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Трагедия произошла на станции метро "Академгородок"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве из окна многоэтажки выпал мужчина. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм он скончалась на месте происшествия.