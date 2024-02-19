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Рольові ігри чи сімейна драма? На Київщині чоловік припнув жінку до батареї (відео)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Жінку визволяли рятувальники Новина оновлена 19 лютого 2024, 13:06
Жінку визволяли рятувальники. Фото Головне управління ДСНС України у Київській області

Справою займатиметься поліція

У Борисполі рятувальникам довелось витягати жінку з ланцюгової пастки, яку прив'язали до батареї. Відомо, що її "припнув" в хаті співмешканець.

Потерпілою виявилась 27-річна місцева жителька. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

До рятувальників Бориспільщини надійшло повідомлення від представників Національної поліції про те, що потрібна допомога з перерізання металевого ланцюга.

"Прибувши по зазначеній адресі, фахівці Служби порятунку побачили жінку 1997 року народження прикуту цепом до труби опалення. В будинку також знаходились 2-є родичів потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Зі слів самої жінки, її "припнув" в хаті співмешканець, і пішов. Жінка просиділа так приблизно до 4-х годин. Рятувальники перерізали ланцюг за допомогою гідравлічних ножиць.

Розбиратись у подробицях цієї цікавої події залишились правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася трагедія на воді. З Дніпра дістали тіло жінки. Випадкові перехожі помітили тіло людини, яке плавало на поверхні.

Теги:
#Київська область #Бориспіль #ПП