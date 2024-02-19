Рольові ігри чи сімейна драма? На Київщині чоловік припнув жінку до батареї (відео)

Справою займатиметься поліція

У Борисполі рятувальникам довелось витягати жінку з ланцюгової пастки, яку прив'язали до батареї. Відомо, що її "припнув" в хаті співмешканець.

Потерпілою виявилась 27-річна місцева жителька. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

До рятувальників Бориспільщини надійшло повідомлення від представників Національної поліції про те, що потрібна допомога з перерізання металевого ланцюга.

"Прибувши по зазначеній адресі, фахівці Служби порятунку побачили жінку 1997 року народження прикуту цепом до труби опалення. В будинку також знаходились 2-є родичів потерпілої", — йдеться у повідомленні.

Зі слів самої жінки, її "припнув" в хаті співмешканець, і пішов. Жінка просиділа так приблизно до 4-х годин. Рятувальники перерізали ланцюг за допомогою гідравлічних ножиць.

Розбиратись у подробицях цієї цікавої події залишились правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася трагедія на воді. З Дніпра дістали тіло жінки. Випадкові перехожі помітили тіло людини, яке плавало на поверхні.