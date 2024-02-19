Нанес 20 ударов острым предметом: в Польше мужчина убил женщину из Тернопольщины

Его задержали спустя три часа после убийства

В Польше убили женщину из Тернопольщины. Злоумышленник уже задержан.

Об этом сообщает польская полиция. По их данным, Томашевские офицеры задержали 48-летнего подозреваемого в убийстве женщины. Он находится под стражей. Прокуратура района подала в суд ходатайство о применении к мужчине временного ареста.

"В четверг, 15 февраля, в 5:35 в дежурную часть полиции Томашува-Мазовецкого поступила информация обнаруженное тело женщины на лестничной клетке одного из многоквартирных домов в центре города. Правоохранители выехали по указанному адресу. Тело 38-летней женщины нашли в коридоре при входе в дом", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого, это 48-летний мужчина, не проживающий в этом доме. Он нанес женщине двадцать ударов острым предметом. Его задержали спустя три часа после убийства.

На месте происшествия следователи под руководством прокурора совершили процессуальные действия: устанавливали свидетелей, провели проверки и собрали судебные доказательства. На основании доказательств прокурор выдвинул обвинение в убийстве с особой жестокостью. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение.

Как рассказал староста Матвеевского старостинского округа Игорь Яремчук, женщина проживала в селе Гриньковцы Матвеевского старостинского округа Великодедеркальского общества.

У нее осталось трое детей, 21-летняя дочь, еще одна дочь учится в 10 классе и сын — в 9 классе.

"Эта женщина постоянно ездила на заработки в Польшу, чтобы заработать семьи на жизнь, знаем ее только с хорошей стороны. Дети живут с бабушкой. Также у умершей есть две родных сестры. О смерти женщины нам сообщили ее родные. В селе сейчас люди собирают деньги, чтобы привезти тело домой, когда его смогут транспортировать — пока неизвестно", — говорит Игорь Яремчук.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше за 60 км у границы погиб украинец. 49-летний мужчина погиб в селе Свентонева Переворского уезда на трассе A4.