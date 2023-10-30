На Київщині 62-річний чоловік зґвалтував жінку прямо на вулиці (відео)

Зловмисника було оперативно затримано

Рано вранці на Київщині неподалік залізничної станції чоловік напав на перехожу і зґвалтував її. Злочинець погрожував жінці фізичною розправою та залякував її.

Гвалтівника оперативно вдалося затримати. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Рано-вранці у Бориспільському районі Київської області в лісосмузі 62-річний чоловік скоїв напад на 50-річну місцеву мешканку. Під загрозою фізичної розправи зловмисник зґвалтував потерпілу та залишив місце події.

Відомо, що чоловік напав на свою жертву ззаду, коли вона йшла на залізничну станцію. Як виявилось, на злочин пішов 62-річний уродженець Чернігівщини.

Правоохоронцям вдалося оперативно затримати ґвалтівника. Він наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмиснику повідомили підозру у скоєнні тяжкого злочину — зґвалтування. Подальшу його долю вирішить суд.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині педофіл "орендував" у матері її дітей і регулярно їх ґвалтував. Так, протягом кількох років 55-річний мешканець Київської області ґвалтував та розбещував неповнолітніх брата та сестру. Дітей він брав "в оренду" у їхньої матері та платив їй за кожну "зустріч" по 200 гривень.